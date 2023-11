Bei einer Außentemperatur von unter Null Grad startete Leverkusen in Göteborg mit viel Spielkontrolle. Bis zur ersten Torchance dauerte es allerdings eine knappe Viertelstunde. Und die verwerte Bayer direkt eiskalt. Über Nathan Tella landete der Ball bei Josip Stanisic, der den Ball punktgenau in den Strafraum auf den Kopf von Boniface flankte. Bayers Stürmer köpfte mühelos aus fünf Metern zur 1:0-Führung ein (14.).

Leverkusen verwaltet - Häcken wird gefährlich

Auf beiden Seiten ging im Anschluss in der Offensive nicht viel. Nach einer der seltenen Strafraumszenen bekam Boniface wegen einer Schwalbe die Gelbe Karte (25.). Häcken, das in den bisherigen vier Spielen nur zwei Treffer erzielte, wurde nach einer halben Stunde mutiger und hatte gleich drei Mal innerhalb weniger Sekunden die Chance auf den Ausgleich. Aber weder Mikkel Rygaard, Ishaq Abdulrazak oder Edward Chilufya konnten Leverkusens Torhüter Matej Kovar, der erst wackelte aber am Ende zupackte, überwinden (32.).

Bayer schaltete in den Verwaltungsmodus und Häcken suchte die Abschlüsse. Wieder prüfte Abdulrazak Bayers Kovar. Der Schuss aus knapp 20 Metern setzte kurz vor dem Tor tükisch auf, am Ende parierte der Schlussmann sicher (39.).

Leverkusen plötzlich mit Doppelchance

Mit einem Schussverhältnis von 5:1 für Häcken ging es in die Kabine. Den einzigen Treffer erzielte jedoch der Bundesliga-Tabellenführer. Und auch nach der Pause blieb der schwedische Underdog mutig und versuchte offensive Akzente zu setzen.

Die größten Chancen der zweiten Halbzeit gehörten dann aber aus dem Nichts Leverkusen. Erst tauchte Amine Adli nach starkem Zuspiel von Adam Hlozek vor Häcken-Keeper Peter Abrahamsson auf, der den halbhohen Schuss stark parierte (65.). Bei der anschließenden Ecke ließ Abrahamsson den Ball erst fallen und klärte anschließend gegen den eigewechselten Noah Mbamba (66.).

Schick mit erstem Treffer seit Februar

Bayer blieb am Drücker. Stanisic nutzte seine Freiraum auf der rechten Seite und bediente im Strafraum mustergültig den ebenfalls eingewechselten Patrik Schick. Der 27-Jährige zog direkt ab und erzielte das 2:0 (74.). Alle Leverkusener Spieler feierten mit Schick vor der Trainerbank. Für den Stürmer war es bei seinem Comeback der erste Treffer nach 284 Tagen.