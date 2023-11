Schon vor dem Sieg über Mailand hatte sich der Youngster in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach erstmals als Torschütze und Assistgeber bewiesen, nun gelang ihm das auch in der Köngisklasse. Bislang bekam Bynoe-Gittens von Trainer Edin Terzic in dieser Bundesliga-Saison einen Kurzeinsatz, einmal eine Halbzeit und erst zweimal jeweils eine gute Stunde Spielzeit von Anfang an.

Mittelstürmer Füllkrug traut Bynoe-Gittens viel zu

Womöglich wird er in Leverkusen zum dritten Mal in der Startelf stehen. Gegen den offensiv ausgerichteten Jeremie Frimpong müsste er auf der linken Seite auch defensiv ordentlich ackern. Doch Schnelligkeit, Wendigkeit und die neuerliche Abschlussstärke von Bynoe-Gittens kann der BVB gegen den Tabellenführer grundsätzlich gebrauchen.

So sieht das auch Niclas Füllkrug. Der Mittelstürmer sagte "Prime Video" nach der Königsklassen-Gala von Bynoe-Gittens: "Er hat noch ein bisschen Luft nach oben in der Entscheidungsfindung, aber er macht's sehr gut, ist immer gefährlich. Wir wissen, wenn er ein Eins-gegen-eins hat, dass wir ihn nicht unterstützen müssen. Wir lassen ihn, geben ihm den Raum und lassen ihn seine Stärken ausspielen."

Erinnerungen an Sancho werden geweckt

Diese Beschreibung erinnert an einen anderen englischen Jungstar, der beim BVB einst aufblühte: Jadon Sancho. Bevor er für 85 Millionen Euro Ablöse zu Manchester United ging, wo Sancho es sich im Sommer mit Trainer Erik ten Hag verscherzte und seitdem suspendiert ist, schaffte er in Dortmund (2017 bis 2021) den Durchbruch. Sancho steuerte für den BVB in 137 Pflichtspielen 50 Tore und 64 Assists bei.

Sancho und Bynoe-Gittens bekleiden nicht nur dieselbe Positon auf dem linken Flügel, sie wurden auch beide in der Nachwuchsabteilung von Manchester City ausgebildet. Und kennen sich ziemlich gut, Bynoe-Gittens bezeichnete den viereinhalb Jahre älteren Sancho schon mal als großen Bruder.