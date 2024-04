Bayer Leverkusens Kaderbreite könnte zum Triple-Faktor werden

Afrika-Cup-Abstellungen auch dank Hincapié verkraftet

Auffällig beim Blick auf die Bayer-Saison ist auch, dass Leverkusens Abwehr die Afrika-Cup-Abstellungen von Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste), die bis Mitte Januar unumstrittene Stammverteidiger waren, fast mühelos verkraftet hat. Kossounou kam zuletzt gar nicht mehr zum Zug, Tapsoba spielte nicht mehr regelmäßig von Beginn an.

Und zwar, weil Piero Hincapié seine Chance in Abwesenheit der Konkurrenten nutzte. Der Ecuadorianer spielte zu Beginn der Saison nur eine Nebenrolle. Nun glänzt er durch Zweikampfstärke und Passsicherheit, meist als zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette.

Ersatz für Boniface: Schick entscheidet wieder Spiele

Auch in der Offensive kam die Breite des Kaders zum Tragen, als sich Stürmer Victor Boniface im Januar noch vor dem Afrika Cup im Training mit Nigeria verletzte. Der Tscheche Patrik Schick, zuvor selbst Dauergast im Krankenlager, sollte im Februar diese Lücke schließen.

Zunächst tat er sich schwer, es glänzten andere Offensivkräfte wie Nathan Tella oder Amine Adli. Doch in den letzten fünf Pflichtspielen meldete sich Schick endgültig zurück und erzielte fünf Tore, davon vier in der Nachspielzeit. Mit insgesamt drei Toren in den beiden EL-Viertelfinalspielen gegen Qarabag Agdam schoss er Leverkusen ins Halbfinale. Und in der Liga gegen Hoffenheim gelang ihm der Siegtreffer.

Boniface-Rückkehr im DFB-Pokal gegen Fortuna

Steht vor seinem Comeback für Leverkusen: Angreifer Victor Boniface.

Ob Schick allerdings seinen Stammplatz in der Sturmspitze behält? Boniface, der trotz seiner Adduktorenverletzung immer noch der beste Bayer-Torschütze ist (zehn Treffer), wird im Pokal-Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf (Mittwoch, 20.45 Uhr, live im ZDF) in den Kader zurückkehren und den Konkurrenzkampf wieder anheizen.