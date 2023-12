Erst Viertelfinaleinzug, dann Niederlage gegen Union

"Mit Schwankungen haben wir gerechnet, wir haben kein Problem damit. Wir schauen denen ins Auge, nur wenige Mannschaften haben keine Schwankungen" , sagte Seoane am Donnerstag. Nach dem Viertelfinaleinzug im DFB-Pokal in der vergangenen Woche hatte sein Team am Samstag bei Union verloren, das bis dahin Tabellenletzter gewesen war. Gegen Bremen stehen die Chancen für Gladbach zumindest auf dem Papier gut, Bremen hat bislang nur einen Punkt aus sechs Auswärtsspielen geholt.