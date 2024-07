Felix Nmecha (5., 7.), Nachwuchsspieler Almugera Kabar (64.), Moukoko (76., 84.), Ayman Azhil (78.) und Brunner (88.) erzielten die Tore für die Schwarz-Gelben im Montanhydraulik-Stadion in Holzwickede.

Borussia Dortmund steht Asien-Tour bevor

BVB-Coach Sahin hatte erst am Mittwoch erstmals in der Saisonvorbereitung mit der Mannschaft trainiert. Es fehlen weiterhin noch einige Nationalspieler, die bei der Europameisterschaft im Einsatz waren.

Für den BVB geht es in der Saisonvorbereitung ab 19. Juli auf Asien-Tour, es folgt das traditionelle Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz. Das erste Pflichtspiel unter Sahin findet am 17. August statt, Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals ist der Regionalligist Phönix Lübeck, eine Woche später empfängt der BVB zum Bundesligastart Eintracht Frankfurt.

Dritter Sieg im dritten Test für Bochum

Dem VfL Bochum ist am Freitag ebenfalls ein Sieg gelungen - der dritte Erfolg im dritten Test. Im Westduell bei Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen setzte sich die Mannschaft von Bochums neuem Cheftrainer Peter Zeidler am Freitagabend mit 1:0 (1:0) durch.

Neuzugang Dani de Wit (38.) sorgte mit seinem Premierentreffer im VfL-Trikot für den Sieg vor 7.600 Zuschauern. In den vergangenen Tagen hatten die Bochumer auch ihre Testspiele beim Oberligisten Rot Weiss Ahlen (3:1) und beim Regionalligisten SSVg Velbert (5:1) gewonnen.