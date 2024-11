Schlechtester Saisonstart des VfL Bochum

Die nächsten Chancen, Leistungsnachweise zu erbringen - einen solchen hatte Feldhoff für das Spiel in Frankfurt angekündigt -, werden für den VfL nicht einfacher. Am kommenden Samstag kommt der amtierende Meister Bayer Leverkusen nach Bochum, und nach der Länderspielpause geht es am 23. November mit dem Gastspiel beim VfB Stuttgart weiter.

Unabhängig vom Ausgang dieser Spiele hat der VfL schon jetzt seinen schlechtesten Saisonstart hingelegt. Mehr als ein Punkt im Kellerduell mit Holstein Kiel sprang in neun Partien nicht heraus - so schlecht waren in der Bundesliga-Historie nur der 1. FC Saarbrücken (1963/1964) und die Spielvereinigung Greuther Fürth (2021/2022).

Die Euphorie über die spektakulär gewonnene Abstiegsrelegation gegen Fortuna Düsseldorf im Mai (Klassenerhalt im Elfmeterschießen des Rückspiels trotz 0:3-Hinspielniederlage) ist endgültig verflogen. Bochum taumelt erneut dem Abstieg entgegen und hat bereits sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.