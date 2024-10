Der 66-jährige Villis habe am Mittwoch bei der Präsidiumssitzung des Vereins sowie der Aufsichtsratssitzung der VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA darum gebeten, seine Ämter in beiden Gremien aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres ruhen zu lassen. Dem habe man entsprochen.

Die Posten werden laut VfL vorläufig nicht nachbesetzt und im Verein übergangsweise durch die Stellvertreter Uwe Tigges und Martin Volpers sowie in der Kapitalgesellschaft durch Tigges ausgeübt.

Am Wochende mussten Trainer Zeidler und Sportdirektor Lettau gehen

2012 war Villis Aufsichtsratsvorsitzender des VfL geworden. Nach der Ausgliederung der Profi-Abteilung wurde er Vorstandsvorsitzender. Erst am Sonntag hatte sich der Revierclub von Trainer Peter Zeidler und Sportdirektor Marc Lettau getrennt. Die Bochumer liegen in der Fußball-Bundesliga auf dem letzten Tabellenplatz.