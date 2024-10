Erstes Training: Bochum-Coach Feldhoff kündigt Änderungen an

" Da geht’s nicht darum, es besser zu machen oder schlechter zu machen, sondern einfach anders, um einen anderen Zugang zu kriegen ", so Feldhoff und ergänzt: " Dass die Spieler mit einem anderen Mindset auf den Platz gehen und über Erfolgserlebnisse wieder ein bisschen stabiler werden als zuletzt. "

Feldhoff betreut die Bochumer Mannschaft gemeinsam mit Murat Ural mindestens im kommenden Spiel gegen den deutschen Rekord-Fußballmeister. " Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir den Übergang gewährleisten müssen, bis dann wahrscheinlich jemand neu kommt ", sagte Feldhoff.

Keine Angst vor den Bayern

" Dafür sind wir auch da, die Mannschaft so zu unterstützen, dass sie weiß, wie sie am Wochenende spielen soll. " Zu seinen Maßnahmen gehören unter anderem einige Einzelgespräche. Angst vor den Bayern hat der frühere Bundesliga-Stürmer nicht. Er wolle wieder Freude und Begeisterung in die Mannschaft bringen.

" Das ist eines der großen Spiele, so müssen wir es auch angehen – einfach schön ", sagte Feldhoff. Bochum ist Tabellenletzter und hatte sich am Sonntag nach der 1:3-Niederlage bei Kellerkind TSG Hoffenheim tags zuvor von Trainer Peter Zeidler getrennt.

Quelle: dpa/nwf