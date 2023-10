Tief im Westen ist es derzeit weder " viel besser als man glaubt " - zumindest als Fan des VfL Bochum - noch macht der VfL gerade in der Fußball-Bundesliga " mit 'nem Doppelpass jeden Gegner nass ". Die von Herbert Grönemeyer gesungene Stadion-Hymne der Bochumer wird derzeit auf der Tribüne an den entsprechenden Stellen von dem einen oder anderen Fan vermutlich nur noch genuschelt.

Sieglos nach neun Spieltagen