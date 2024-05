VfL Bochum: Störgeräusche um Riemann überlagern Showdown

Fabian wollte das Thema schnell abschließen, gemeinsam mit Trainer Heiko Butscher stellte er die Fans in den Mittelpunkt: " Die Unterstützung der Fans ist für uns extrem wichtig. Wir haben oft gezeigt, dass wir zurückkommen können ". Die Bochumer wollen die interne Unruhe und den Schrecken der letzten Wochen abschütteln - mithilfe ihrer Anhänger. Die Fans sollen das Stadion an der Castroper Straße trotz der enttäuschenden Auftritte gegen Bayer Leverkusen (0:5) und in Bremen noch ein letztes Mal in dieser Saison zur Festung machen.

Luthe ersetzt Riemann im Tor