Leverkusen gegen Köln - Derby der Gegensätze

Bayer Leverkusen ist nach dem Sieg gegen Molde weiterhin ohne Niederlage in dieser Spielzeit. Das schaffte das Team oft mit schönem Fußball, aber vor allem mit klarer Struktur und einer Sachlichkeit, die an eine wahre Spitzenmannschaft erinnert. Doch im Derby am Sonntag (08.10.2023) gegen den 1. FC Köln sind neben Sachlichkeit auch die richtigen Emotionen gefragt.

Alonso fordert: "Brauchen Mix aus Herz und Kopf"

Dabei ist die Ausgangssituation sportlich relativ klar: Bayer geht als haushoher Favorit in das Duell mit dem kriselnden Nachbarn. Die Werkself ist Tabellenführer und wirkt in diesem Jahr so, als könne man im Titelrennen mitreden. Köln holte dagegen bisher nur einen Punkt und steckt bereits jetzt im Abstiegskampf fest.