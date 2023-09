Der 1. FC Köln war gegen Hoffenheim "stets bemüht"

Kölner Patzer und zwei Traumtore

Denn einmal mehr machte der FC dem Gegner das Toreschießen viel zu leicht. Beim ersten Gegentreffer nach gerade einmal 50 Sekunden (!) waren die Kölner im Strafraum noch vollkommen unsortiert. Dem 0:2, das Florian Grillitsch aus rund 55 Metern erzielte, ging ein haarsträubender Fehlpass von Denis Huseinbasic voraus.

Jetzt kann man sagen, der FC hatte bei den Gegentoren durchaus auch Pech, denn so ein Tor aus der eigenen Hälfte " schießt man vielleicht einmal im Leben ", strahlte Grillitsch und gab zu: " Ich glaube, das habe ich bisher nicht mal im Training geschafft. " Und auch das 0:3 durch Maximilian Beier, bei dem dieser den Ball aus gut 20 Metern in den Winkel hämmerte, war ein Treffer der Kategorie "Tor des Monats".

FC-Offensive viel zu harmlos

Doch die Partie deckte einmal mehr schonungslos auf, woran es beim FC in dieser Saison bislang hakt: Es fehlt an offensiver Durchschlagskraft. Florian Kainz, Linton Maina und Co. suchten mit ihren Flanken vergeblich einen Abnehmer. Davie Selke spielte viel zu oft nochmal quer, anstatt selbst den Abschluss zu suchen, und von Sargis Adamyan und Steffen Tigges geht aktuell so gut wie gar keine Torgefahr aus.