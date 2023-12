Mats Hummels und die Last des Alleinverantwortlichen

Terzic mit Ablenkungsmannöver?

Auch einem 34-Jährigen, überaus erfahrenen Spieler wie Hummels können also noch schwerwiegende Fehler unterlaufen, die ein Spiel in eine unangenehme Richtung drehen können. Deshalb war der Kritik, die Edin Terzic nach der Partie direkt an seinen Spieler richtete, faktisch nicht zu widersprechen.