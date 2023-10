Trainer Thomas Letsch war nach dem 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach völlig bedient und kündigte Konsequenzen an. " Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen und uns hinterfragen. Es wird jetzt auch ein bisschen rauer werden im Umgang. Wir müssen Tacheles reden. So können wir uns in einem Heimspiel nicht präsentieren. Das war eine Katastrophe ", sagte der VfL-Coach.