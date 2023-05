" Jeff hat nach einer nicht ganz einfachen Anlaufphase eine starke Leistungsentwicklung gemacht - insbesondere seit der Winterpause. Mittlerweile ist er Stabilisator unseres Defensivverbundes und passt als Typ sehr gut in unsere Mannschaft ", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.

1. FC Köln empfängt am Freitag Schlusslicht Hertha

Chabot wurde am 12. Februar 1998 in Hanau geboren. Ausgebildet wurde der 1,95 Meter große Innenverteidiger bei Eintracht Frankfurt. Chabot absolvierte für Köln bislang 23 Pflichtspiele. Seit Beginn des Jahres hat er immer in der Startelf von FC-Cheftrainer Steffen Baumgart gestanden.