Baumgart bleibt bis 2025 beim 1. FC Köln

Fünfte Bundesliga-Spielzeit in Folge

Zur Saison 2021/22 hatte Baumgart den FC als Nachfolger von Friedhelm Funkel übernommen und auf Anhieb auf den siebten Platz und damit in die Europa Conference League geführt. Mit dem jüngsten Sieg bei Bayer Leverkusen sicherten die Kölner vorzeitig den Klassenerhalt und gehen erstmals nach dem ersten Abstieg 1998 in die fünfte Bundesliga-Spielzeit in Folge.