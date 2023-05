Wie der 1. FC Köln die Transfersperre abfedern will

Insgesamt hat der 1. FC Köln zwölf Spieler unter Vertrag, die aus der eigenen Jugend stammen. Damit ist der FC Spitzenreiter in der Bundesliga in Sachen Eigengewächse. Neben den erwähnten Spielern und einigen, die den Sprung, so wie Jan Thielmann, bereits geschafft haben, besitzen beispielsweise Maximilian Schmid, Rijad Smajic oder Julian Roloff Profiverträge - obwohl sie (noch) nicht bei den Profis zum Einsatz kommen. Die Transfersperre könnte neue Chancen Richtung Bundesliga ermöglichen.

Hector und Skhiri reißen Kader-Loch

Nun überrascht es dennoch nicht, dass Sportdirektor Christian Keller bei aller hervorragenden Nachwuchsarbeit nicht nur auf die Jugend setzen möchte. Damit kommt man zu Punkt zwei: das Halten von Führungsspielern. Das gelingt allerdings bisher nur teilweise.

Kölns Florian Kainz

Wichtig: Im Januar hatte man mit Leistungsträger Florian Kainz verlängert. "Er ist einer unserer konstantesten Spieler und identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem FC", sagte Keller damals. Allerdings stehen dagegen die Abgänge von Laufwunder Ellyes Skhiri und das Karriereende von Kapitän Jonas Hector. Hector und Skhiri werden ein großes Loch reißen, welches der FC aus den eigenen Reihen schließen muss.

Leihspieler im Fokus

Säule Nummer drei betrifft die Leihspieler: So hat sich Julian Chabot mit seinen starken Leistungen längst in den Fokus gespielt - eine feste Verpflichtung für rund 1,5 Millionen Euro halten viele Fans inzwischen für unabdingbar. Dazu ist sein Stammverein Genua in Italien abgestiegen, Chabot wird wohl kaum im Unterhaus spielen wollen. Möglich wäre die Verpflichtung, da der Spieler aufgrund der Leihe bereits beim FC registriert ist.

Dazu kommen andere verliehene Profis: So gelten der Slowake Ondrej Duda, derzeit an Hellas Verona ausgeliehen, oder Linksverteidiger Noah Katterbach vom Hamburger SV als Rückholkandidaten. Problem: Bei Duda besteht gegebenenfalls eine Kaufpflicht der Italiener, der HSV hat bei Katterbach zumindest die Option auf eine feste Verpflichtung.