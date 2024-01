Torflaute und Transfersperre bremsen Köln

Dabei wolle Schultz nur " in Nuancen einige Dinge verändern, die der Mannschaft gut tun werden ". Er baue darauf auf, was sein Vorgänger Steffen Baumgart hinterlassen habe: " Wir wollen aggressiv sein, mutig sein, das liegt in der DNA der Mannschaft ", so Schultz am Donnerstag.

Die Vorzeichen dafür stehen nicht unbedingt gut: In den vier Dezemberspielen gelang es Köln zwar, trotz nur eines mageren Tores vier Punkte zu holen, aber die Heidenheimer Bilanz liest sich mit acht Toren und neun Punkten deutlich beeindruckender. Insgesamt haben die Gäste bereits doppelt so viele Punkte gesammelt wie der Tabellenvorletzte aus Köln.

Man hört aus Köln, dass Heidenheim unbedingt geschlagen werden muss, aber das haben wir schon öfter gehört. Frank Schmidt, Trainer des 1. FC Heidenheim