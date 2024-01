Timo Schultz - Ostfriese trifft auf kölsche Mentalität

"Als Fußballer kein Überflieger"

Schultz ist ein ganz anderer Typ als Baumgart. Er polarisiert weniger, kann sich aber wie Baumgart mit seinem Klub identifizieren und Spieler, Fans uns das gesamte Umfeld mitreißen . "Er hat schon als Spieler seine Mitspieler mitgerissen", sagte der ehemalige Profi und spätere Journalist Rolf-Peter Rosenfeld im Gespräch mit dem NDR: "Er war sicherlich als Fußballer kein Überflieger, aber er hat alles aus sich rausgeholt."

Um die Klasse zu halten muss Schultz auch aus dem FC alles rausholen. "Ich habe die Überzeugung, dass wir die Situation, so unschön sie gerade ist, drehen können."

Video starten, abbrechen mit Escape Kölns Trainer Schultz - "Hab die Überzeugung, dass wir die Situation drehen können" Sport. . 00:29 Min. . Verfügbar bis 04.01.2025. WDR.

Viele Jahre im NLZ von St. Pauli

In einem fragilen Umfeld ist vor allem auch soziale Kompetenz von Schultz gefragt. Schultz eilt aus seinen Zeiten beim FC St. Pauli durchaus der Ruf eines " Menschenfängers " voraus, und am Donnerstag war er gleich nah dran. Der Ostfriese sprach beim ersten Training viel mit den Profis, erklärte, lachte, feuerte an. " Da brennt jeder einzelne, jeder hat Lust. Das ist für mich das Entscheidende", sagte er nach der Einheit. " Zuhören, um zu verstehen" , so hat Schultz im Gespräch mit dem NDR einmal seinen Führungsstil beschrieben. "