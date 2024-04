Favorit sind die Kölner im direkten Duell am Samstag (15.30 Uhr) deswegen natürlich nicht. Die Bayern straucheln zwar aktuell in der Liga, haben in der Rückrunde aber schon drei Spiele mehr gewonnen als die Kölner (Bayern fünf, Köln zwei) und mehr als doppelt so viele Tore geschossen (27:12). Dazu sind die Münchner Tabellenzweiter und der FC steckt als Vorletzter mitten im Abstiegskampf.

Köln steht in München also wenig überraschend vor einer schweren Aufgabe. Dabei braucht der FC aktuell jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Der Rückstand auf den 1. FSV Mainz 05 auf dem Relegationsplatz beträgt einen Punkt. Der VfL Bochum auf Rang 15 ist vier Punkte weg.

Schultz: "Werden das Herz in beide Hände nehmen"