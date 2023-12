Nach "rabenschwarzem Donnerstag": Der Blick beim 1. FC Köln geht nach vorne

Neben der Identifikation für den Verein und die Stadt müsse der künftige Coach vor allem auch die Fähigkeit mitbringen, junge Spieler einzubinden und zu entwickeln. Falls es "uns nicht gelingen sollte, dieses Soll-Profil zu erfüllen" , führte Keller auf Nachfrage aus, könnte statt einer langfristigen Lösung zunächst auch eine kurzfristige " Option " möglich sein.

CAS-Urteil ist mit Zustellung wirksam

Die Option, gegen das CAS-Urteil rechtliche Schritte einzuleiten gebe es laut Geschäftsführer Philipp Türoff nicht. Das Urteil, "das uns unter den Weihnachtsbaum gelegt wurde, ist ein sehr hartes Urteil, das wir nicht erwartet haben. Wir sind überzeugt von der wirksamen Kündigung des Spielers" , sagte Türoff.

Theoretisch haben die Kölner nun noch die Möglichkeit, aus verfahrensrechtlichen Gründen beim Schweizerischen Bundesgericht Beschwerde einzulegen. Allerdings gebe es "relativ geringe Chancen" auf Erfolg, sagte Türoff. Daher gehe der Klub zurzeit nicht davon aus, diesen Weg zu gehen, werde "es aber nicht vollends verwerfen."

Keller hält an Mannschaft fest

Sportlich heißt das: Köln darf in den kommenden beiden Transferperioden keine neuen Spieler registrieren. Die Überzeugung auch mit dem aktuellen Kader die Klasse in der Bundesliga halten zu können war am Freitag bei den Verantwortlichen dennoch deutlich zu spüren. "Der Kader muss an sich glauben", sagte Keller.

Zudem hat sich der Verein seit Sommer auf das mögliche Urteil vorbereitet. So besitzen "nahezu alle Leistungsträger" einen Vertrag über die Saison hinaus. Man habe schon seit längerer Zeit den Spielstil in der U21 an den der Profis angepasst und im Sommer fünf Spieler verliehen. Diese sollen im kommenden Sommer zurückkommen und den FC auf Anhieb verstärken.

Keller gibt sich optimistisch

"Wir haben eine solide Grundlage, ein gutes Fundament. Wesentlich ist, dass wir uns sortieren und dann müssen wir damit umgehen. Wir schaffen das nur, wenn wir eng zusammenarbeiten und zusammenhalten" , sagte Präsident Wolf.

Vor allem Kellers Haltung war am Freitag klar zu sehen. Die Rückschläge wiegen zwar schwer, der Blick gehe aber nach vorne. "Wenn wir die Chance sehen, Schritte nach vorne zu machen, dann kann es auch gelingen. Die Mannschaft wird daran glauben, dass das funktioniert" , zeigte sich Keller an die Fans gerichtet optimistisch.

