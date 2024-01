1. FC Köln stellt Wagner und Gospodarek frei - Trainerposten wird "extern" besetzt

Zwölf Tage nach der Trennung von Steffen Baumgart steht der 1. FC Köln unmittelbar vor der Verpflichtung eines neuen Cheftrainers. Dieser wird nicht aus dem aktuellen Stab oder dem Nachwuchsbereich des Klubs stammen. "Es wird eine externe Lösung geben", sagte Sport-Geschäftsführer Christian Keller am Dienstag am Rande des Trainingsauftaktes nach der kurzen Winterpause: "Ich gehe davon aus, dass im Lauf der nächsten Tage eine Entscheidung fallen wird."

André Pawlak leitet erstes Training

Ein Trainer aus dem eigenen Haus sei eine "relevante" Option gewesen, sagte Keller, "aber wir sind zu dem Schluss gekommen: Mit Blick auf die Spieler, auf Taktisches, auf die Ansprache ist es wichtig, komplett unbefleckt an die Sache zu gehen."

Das erste Training des Jahres leitete am Dienstag der bisherige Co-Trainer André Pawlak, der interimsweise - wie auch schon 2019 - den Trainerposten übernahm. An Pawlaks Seite stand am Dienstag Kevin McKenna, der ebenfalls beim FC bleibt. "Das ist nicht verhandelbar ", sagte Keller.

René Wagner folgt Baumgart