Bundesliga-Trainingsauftakt: Vom Spitzenreiter bis zur Interimslösung

Der Jahreswechsel ist vorbei und die Winterpause nähert sich langsam dem Ende. Die Teams steigen fast direkt nach Naujahr in die Vorbereitung auf de entscheidende Phase der Saison ein. Bereits am Dienstag (02.01.2023) bitten Borussia Dortmund, Borussia Mönchengldbach, der VfL Bochum und der 1. FC Köln ihre Profis wieder auf den Trainingsplatz. Nur Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat seinen Spielern einen Tag mehr Zeit versprochen.

Leverkusen auf der Erfolgswelle

Verwunderlich ist das nicht, denn die Ausgangs- und Stimmungslage unter dem Bayer-Kreuz ist so gut wie nirgendwo sonst. Das Team spielte mit 13 Siegen und drei Remis eine herausragende Hinrunde. Die Neuzugänge schlugen ein und unter Alonso wuchs die Mannschaft zu einem Spitzenteam zusammen. "Die Qualität der Mannschaft war seit 2005 noch nie so hoch – sowohl individuell als auch in der Breite des Kaders", erklärte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes unlängst.

Video starten, abbrechen mit Escape Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen: Alle 46 Tore bis Weihnachten Sport. . 01:32 Min. . Verfügbar bis 21.12.2024. WDR.

Transfers sind also bei Leverkusen keine zu erwarten. Mit 42 Punkten führt Bayer die Tabelle der Liga an und viele Experten sehen in Leverkusen den größten Konkurrenten von Bayern München in diesem Jahr. Nur der Afrika-Cup trübt etwas die Stimmung: Denn Bayer muss gleich vier wichtige Spieler abstellen.