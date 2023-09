Die Lücke ist wieder da: Füllkrug trifft und grinst

Hoffenheim vergibt seine Chancen

Die Hoffenheimer ließen vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Arena zahlreiche Chancen liegen, scheiterten mehrfach am früheren TSG-Torwart Gregor Kobel und kassierten nach vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage. Daran änderte auch das Tor von Andrej Kramaric per Foulelfmeter (25.) nichts.

Doch obwohl der Dreier für den erneut nicht restlos überzeugenden BVB schmeichelhaft war, hofft Füllkrug auf eine Signalwirkung. "Der Sieg wird uns sehr viel Selbstvertrauen geben. Solche Hindernisse muss man meistern, wenn man oben dabei sein will", sagte der 30-Jährige: "Wir müssen in einen kleinen Flow kommen, das geht über Ergebnisse. Dann werden wir auch schnell einen guten und gepflegten Ball sehen."