Wie der Finalist der vergangenen Champions-League-Saison am Mittwoch bekanntgab, geht es am 19. Juli nach Bangkok, zwei Tage später steht dort für die Mannschaft des zum Cheftrainer aufgerückten Nuri Sahin ein Spiel gegen BG Pathum United an (15.00 Uhr MESZ).

Beim zweiten Stopp der Asia Tour in Osaka (Japan) geht es am 24. Juli (12.15 Uhr MESZ) gegen Cerezo Osaka. Einen Tag später reist der BVB zurück nach Deutschland. Bis zum Pflichtspielauftakt am 17. August ist noch genug Zeit, dann geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals zum 1. FC Phönix Lübeck aus der Regionalliga.