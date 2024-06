Waldemar Anton verlässt zur neuen Saison den VfB Stuttgart und entscheidet sich für einen Wechsel zu Borussia Dortmund. Informationen der Sportschau decken sich mit denen von "Sky", "kicker" und der "Bild-Zeitung". Der BVB zieht eine in Antons Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in unbekannter Höhe. Die Entscheidung fiel nun zu Gunsten von Dortmund, nachdem auch Bayer Leverkusen als Interessent gehandelt worden war.

Anton könnte Hummels als Abwehrchef ersetzen

Der 27-jährige Abwehrchef des VfB hatte maßgeblichen Anteil an der starken Stuttgarter Saison und sprang sogar noch auf den EM-Zug von Julian Nagelsmann auf. Er verpasste in der abgelaufenen Spielzeit nur eine Partie in der Liga. Anton war 2020 für rund sechs Millionen Euro von Hannover 96 zu den Schwaben gewechselt und hat seither insgesamt 141 Partien für den VfB bestritten. Für Stuttgart erzielte er in dieser Zeit bisher vier Treffer und bereitete acht Tore vor.

In Dortmund könnte Anton den Platz von Mats Hummels einnehmen. Der langjährige Abwehrchef hatte zur neuen Saison keinen neuen Vertrag bekommen und verlässt damit Dortmund nach insgesamt 508 Spielen für die Schwarz-Gelben.

Quelle: red