Borussia Mönchengladbach: Wie Alassane Plea sein Formtief überwunden hat

In den kommenden Wochen steht diese Serie aber gleich zwei Mal auf dem Prüfstand. Am Freitag (10.11.2023) stehen sich beide Mannschaften am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegenüber. Anfang Dezember folgt dann das Duell im Achtelfinale des DFB-Pokals. Beide Spiele finden in Mönchengladbach statt.

Für die Gladbacher läuft es in der Bundesliga aktuell gut. Nach einem Fehlstart in die Saison haben die Borussen nur eines der vergangenen sechs Pflichtspiele verloren - ausgerechnet das Derby beim 1. FC Köln (1:3). Dazu kam am vergangenen Spieltag ein weiterer kleiner Nackenschlag, als die Gladbacher in Freiburg eine 3:1-Führung noch verspielten (3:3).