Wie der Fußballklub vom Niederrhein am Donnerstag (31.08.2023) in einem Video auf Instagram bestätigte, hat man sich mit Union Berlin erfolgreich auf eine Leihe des US-Amerikaners verständigt. Wie Gladbach bereits früher am Donnerstag bekanntgab, habe der 27-jährige dank einer "entsprechenden Genehmigung von Union Berlin" schon am Training teilgenommen.