Die Verstärkung für Trainer Edin Terzic, der nach sechs sieglosen Spielen im Dezember in die Kritik geraten war, ist bereits mit dabei. Die ehemaligen Dortmunder Profis Nuri Sahin und Sven Bender sollen Terzic als Co-Trainer unterstützen.

Bensebaini und Haller fehlen wegen Afrika-Cup

Sein komplettes Team hat der BVB-Chefcoach ohnehin nicht dabei in der Vorbereitung. Ramy Bensebaini und Sebastien Haller sind beim Afrika-Cup. Die verletzten Karim Adeyemi, Felix Nmecha und Julian Ryerson haben die Reise nach Spanien dagegen angetreten und sollen vor Ort ihre Reha fortsetzen. Mit einer Rückkehr des Trios wird frühestens im Februar gerechnet.

Aufgestockt wurde der Kader mit einigen U23- und U19-Spielern sowie dem frisch gekürten Junioren-Weltmeister Brunner. Sportdirektor Sebastian Kehl sichtet wegen der dünnen Personaldecke weiterhin den Transfermarkt.

Zwei Testspiele im Trainingslager

Mit seinem neuen Trainerteam will Terzic die Grundlagen für einen sportlichen Aufschwung in der zweiten Saisonhälfte schaffen.

Auf dem Trainingsgelände des Banus Football Center absolviert der BVB auch zwei Testspiele am 6. Januar gegen AZ Alkmaar (15.30 Uhr) und am 9. Januar gegen Standard Lüttich (11.00 Uhr). Das erste Bundesligaspiel des Jahres findet am 13. Januar beim SV Darmstadt 98 statt.