Nico Schlotterbeck: Gefangen zwischen den Welten

Im Profi-Fußball ist es seit sehr langer Zeit üblich, Schulnoten für die Leistungen der einzelnen Spieler zu verteilen. Auch nach dem Länderspiel gegen Japan wurde wie selbstverständlich an dieser (deutschen) Tradition festgehalten. Und Nico Schlotterbeck dürfte wenig erfreut darüber gewesen sein, was er in den meisten Fällen zu lesen bekam.

In die Schulsprache übersetzt: Die Versetzung des 23-Jährigen von Borussia Dortmund erscheint nach diesem sehr fehlerhaften Auftritt überaus stark gefährdet.