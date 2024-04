"Wir hätten gerne langfristig mit ihm weiter zusammengearbeitet, es war aber auch klar, dass Patrick irgendwann nachvollziehbarerweise den nächsten Schritt machen möchte" , sagte Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport beim VfL. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

In Bremen und Dortmund ausgebildet

Osterhage selbst bedankte sich für die Möglichkeit, in Bochum seine ersten Schritte im Profifußball machen zu können. Er war im Juli 2021 von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zum VfL gewechselt und absolvierte bislang 56 Bundesligaspiele für die Bochumer. Vor seinem Wechsel nach Freiburg will Osterhage mit dem VfL Bochum noch den Klassenerhalt erreichen. "Darauf liegt in den letzten fünf Spielen die volle Konzentration und ich bin überzeugt, dass wir dieses Ziel gemeinsam erreichen werden" , sagte Osterhage.

Quelle: dpa/sid