"Endlich" der erste Dreier: Asano erlöst fehlerhafte Bochumer

Während Torheld Takuma Asano nach dem brutalen Kraftakt mit gefalteten Händen erleichtert Richtung Himmel blickte, stimmten die Fans völlig euphorisiert bereits einen Klassiker an: "Nie mehr zweite Liga" schallte es durch das Böllenfalltor. Der VfL Bochum schaffte am zehnten Spieltag am Freitag (04.11.2023) mit dem ersten Saisonsieg seine Erlösung, befreite sich aus der schier unaufhörlichen Negativspirale.

"Erfolg bringt Erleichterung"

Die schwache Leistung beim 1:2 (1:1) gegen Darmstadt 98? "Ehrlich gesagt scheißegal!", sagte Trainer Thomas Letsch bei DAZN: "Scheißegal, ob das Spiel gut oder schlecht war, ob wir verdient gewonnen haben oder nicht. Wir haben endlich unseren Dreier und den nehmen wir gerne mit." Noch in der Vorwoche hatte der VfL im Kellerduell mit Mainz 05 (2:2) einen Sieg in letzter Minute verspielt, insgesamt teilten die Remis-Könige in dieser Spielzeit schon fünfmal die Punkte.

"Wenn man so lange auf einen Sieg wartet, tut das unheimlich gut", sagte Kapitän Anthony Losilla, der durchaus hätte Gelb-Rot sehen können (72.): "Es war ein schwieriges Spiel, ein harter Kampf. Deshalb sind wir sehr glücklich." Der Erfolg bringe "Erleichterung und Ruhe. Wir stehen nicht mehr auf einem Abstiegsplatz, das tut schon gut." An das Erfolgserlebnis in Darmstadt müsse das Team in den nächsten Wochen "anknüpfen", forderte Keven Schlotterbeck.