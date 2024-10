Van Wonderen auf Schalke: Kurzfristiger Erfolg mit langfristiger Perspektive gewünscht

Die Fülle des Mittagessens hatte Matthias Tillmann eigentlich ermattet - und es ließ sich gut zurücklehnen auf dem Sofa von Kees van Wonderen, erinnerte sich der Vorstandsvorsitzende des FC Schalke 04 an das Treffen vor ein paar Tagen. Doch von Entspannung war keine Rede.

"Die Energie, die Kees dann bei seiner Analyse über die Mannschaft entwickelt hat, war beeindruckend. Und ich bin eigentlich niemand, der sich so schnell mitreißen lässt" , sagte Tillmann am Montagmittag (7.10.2024) bei der offiziellen Vorstellung des neuen S04-Coaches im Bauch der Arena Auf Schalke.

Nicht zuletzt diese energiereiche Eigenschaft des Niederländers hat die Verantwortlichen des Klubs dazu gebracht, sich aus drei verbliebenen Kandidaten letztlich für van Wonderen zu entscheiden.

Intensive Vorbereitung auf den neuen Job

Kaderplaner Ben Manga, der die federführende Rolle bei der Suche nach dieser wichtigen Vereins-Personalie eingenommen hat, sah sich nach den ersten Tagen des Niederländers auf dem Vereinsgelände und der ersten Trainingseinheit am Vormittag bestätigt.

"Dass ein Trainer, der aus dem Ausland kommt, sich schon so gut vorbereitet, alle Spiele von uns gesehen hat, schon alle Namen der Spieler kennt und diese ansprechen kann, ist außergewöhnlich" , so Manga.

Die Quadratur des Kreises

Nun zählt der Trainerjob in Gelsenkirchen allerdings zu den unsichersten Arbeitsplätzen in dieser Republik. Gerade einmal neun Monate betrug in den vergangenen zehn Jahren die durchschnittliche Arbeitszeit eines Fußballlehrers am Berger Feld. Zuletzt musste Karel Geraerts frühzeitig die Segel streichen.