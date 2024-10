Kapselverletzung: Bayer 04 vorerst ohne Wirtz

Demnach hat sich der Nationalspieler beim Länderspiel der DFB-Elf am Montag gegen die Niederlande eine Kapselverletzung im rechten Sprungelenk zugezogen. Das habe eine MRT-Untersuchung am Dienstag ergeben, teilte Bayer 04 mit, ohne Angaben zur Ausfallzeit des 21-Jährigen zu machen.

Rückkehr ins Mannschaftstraining unklar

Wirtz werde in Leverkusen behandelt, es sei unklar, wann er wieder ins Training einsteigen werde, hieß es in der Mitteilung. Bayer trifft am Samstag (15.30 Uhr) in der Bundesliga daheim auf Eintracht Frankfurt und am folgenden Mittwoch (18.45 Uhr) in der Champions League auswärts auf Stade Brest.