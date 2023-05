Es ist die Gretchenfrage, die derzeit wohl alle beschäftigt, die es mit dem FC Schalke 04 halten. Spielt Torhüter Ralf Fährmann oder spielt er nicht? Bei RB Leipzig steht für die Königsblauen schließlich das wichtigste Spiel der Saison an. In Sachsen muss die Mannschaft von Trainer Thomas Reis unbedingt punkten, will sie die Chance auf den Klassenerhalt - entweder über die Relegation oder die direkte Rettung - nutzen.

Fährmann, die eigentliche Schalker Nummer eins, litt in den letzten Wochen unter einem größeren Muskelfaserriss im Adduktorenbereich, musste deshalb pausieren. Erst in dieser Woche konnte er wieder auf dem Rasen und mit der Schalker Mannschaft trainieren. Alexander Schwolow hatte Fährmann vertreten - und sich beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt im jüngsten Heimspiel einen folgenschweren Fehlgriff geleistet. Wie schon häufiger in dieser Saison.

Mehr Stabilität in der Abwehr

Aufgrund mehrerer Schwächen Schwolows war Fährmann zur Rückrunde überhaupt erst wieder in die Stammelf zurückgekehrt. Zuvor galt der 34-Jährige als schon so gut wie aussortiert. Und dennoch ließ er sich nicht hängen, trainierte hochprofessionell. Und wurde dafür belohnt.

Trainer Thomas Reis hatte sich ein wenig überraschend für diesen Schritt entschieden - und damit für mehr Stabilität in der Schalker Abwehr gesorgt. Lediglich neun Gegentore in elf Partien für Fährmann setzten den Grundstein für den Rückrundenaufschwung.