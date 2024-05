Entscheidender Faktor

"Auf und neben dem Platz haben wir gemeinsam viel bewegt und ein Fundament aufgebaut, auf dem Erfolg stattfinden kann. Diese positive Entwicklung ist noch nicht am Ende, auch wenn sich unsere Wege nach vier sehr intensiven aber sehr erfolgreichen Jahren, trennen" , sagte Niemeyer.

Klubpräsident Bernward Maasjost, der gleichzeitg Vorsitzender des Beirates der ausgegliederten KGaA ist, würdigte die Verdienste des 40-Jährigen: "Peter war bei der Neuaufstellung des SC Preußen Münster ein zentraler Faktor. Er hat an entscheidender Stelle die richtigen Weichen für den sportlichen Erfolg der vergangenen Jahre gestellt."

Freundschaft mit Fritz

Ole Kittner freut sich auf die nächste spannende Aufgabe: "Peter hat hervorragende Arbeit bei Preußen geleistet. Seit seinem Antritt hat Preußen Münster eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Nach dem Abstieg und ohne echten Kader hat er mit viel Energie und einer klaren Haltung ein starkes Fundament aufgebaut, auf dem ich jetzt aufbauen darf ", so Kittner.

Der Wechsel hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Zwischen 2007 und 2010 spielte Niemeyer für Werder Bremen und lief in 55 Partien für den Club von der Weser auf. Der 40-Jährige spielte in der Bundesliga zudem für Hertha BSC und Darmstadt 98. Mit Fritz soll der frühere Profi freundschaftlich verbunden sein.