Mit 30 Toren in 33 Spielen hatte Terodde die Schalker nach dem trostlosen Abstieg sofort wieder zurück in die Bundesliga geschossen. Kaum jemand hatte damit gerechnet, dass der erfahrene Terodde noch einmal zu solch einer bemerkenswerten Saison - in der er auch die Torjägerkanone in der 2. Liga gewonnen hat - in der Lage ist. Mit 172 Karriere-Treffern wurde er zudem bester Schütze in der Zweitliga-Historie.

Eine letzte große Party?

Allerdings blieben an Terodde auch in Schalke das Merkmal und das Kuriosum haften, dass er für die 2. Liga ein Spitzenstürmer, für die 1. Bundesliga allerdings nur bedingt wettbewerbsfähig ist. Eine Erkenntnis, die sich wie ein roter Faden durch seine lange Karriere zog und bei seinen einzelnen Stationen immer wieder für Rätselraten sorgte. Fünf Treffer bei 32 Bundesligaeinsätzen im Trikot des S04 in der laufenden Saison zeugen von einer zu geringen Durchsetzungsfähigkeit auf höchstem Niveau.

Der dem Verein gegenüber stets loyale Terodde hat sich mit seiner außergewöhnlichen Vorsaison dennoch in die Schalke-Geschichtsbücher geschrieben. Nun muss er mit den vielen Schalke-Fans, die die Reise zu RB Leipzig antreten werden, bangen, zittern und auf einen Auswärtssieg hoffen. Eine letzte große Klassenerhalts-Party mit den Schalkern. Eigentlich könnte Teroddes Karriere kaum besser bei den Königsblauen enden. Eigentlich.