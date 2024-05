Mit einem Triumph in London könnte Hummels dann die vorletzte Lücke in seinem Trophäen-Schrank füllen, ehe am 14. Juni die EM beginnt. Die hat Hummels, der 2013 das Champions-League-Endspiel gegen Bayern München (1:2) verlor, aber noch nicht im Kopf. Jetzt zählt nur Paris: " Man muss das genießen und zugleich die Chance ergreifen. " Vertrag und Schultüte müssen also noch ein bisschen warten.

Video starten, abbrechen mit Escape Dortmunds Hummels - "Möchte das sehr spät entscheiden" WDR. . 00:23 Min. . Verfügbar bis 06.05.2025. WDR.