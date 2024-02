Preußen Münster gegen MSV Duisburg - die Form spricht für beide

Hildmann erklärt Münsters Erfolgsgeschichte

Die Gastgeber sind das Team der Stunde in der 3. Liga. Die Rückrundentabelle führt Münster mit 15 Punkten aus sieben Spielen an und ist in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen. " Wir haben aus jeder Niederlage in der Saison die richtigen Schlüsse gezogen, haben Stellschrauben angepasst und uns entwickelt. Du kannst nicht einfach starr bleiben. Von diesem Entwicklungsprozess musst du die Mannschaft überzeugen und mitnehmen. Das haben wir geschafft ", erklärt Hildmann das Geheimnis hinter der starken Form seiner Mannschaft.

" Das müssen wir aber auch genau so fortsetzen, es sind noch viele Spiele zu spielen. " Mit einem Sieg könnte Münster zumindest vorübergehens auf Platz vier springen, vier Punkte hinter dem Relegationsplatz. Personell kann der Preußen-Trainer nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nur Benjamin Böckle und Thomas Kok, der nach seinem Schleudertrauma wieder im Mannschaftstraining, für dieses Spiel aber noch kein Thema ist, fallen aus. " Alle anderen sind fit ", so Hildmann.

Wieder Euphorie in Duisburg

Auf dem Papier gehen die Münsteraner als Tabellenachter als klarer Favorit in das Spiel gegen den Tabellen-18. und stark abstiegsgefährdeten MSV. Aber auch die Duisburger befinden sich im Aufwärtstrend, belegen mit zehn Punkten den neunten Platz in der Auswärtstabelle. " Mit einem Sieg können sie über den Strich springen, das wird Motivation genug sein. Wir sind gewarnt ", sagt Hildmann.