In Bielefeld war die Stimmung lange nicht mehr so gut wie am Ostersonntag. "Ein perfekter Sonntag" , sagte Arminias Trainer Mitch Kniat nach dem 2:0 (2:0)-Erfolg im Kellerduell gegen den MSV Duisburg, nach dem die Ostwestfalen einen Vorsprung von vier Punkten auf die Abstiegsplätze haben.

Die Partie gegen den MSV, der vor allem in der Offensive einen enttäuschenden Auftritt hinlegte und dem der Abstieg in die Regionalliga droht, kontrollierte die Arminia beinahe über die komplette Spielzeit und überzeugte sowohl defensiv als auch offensiv. "Es ist klar, dass es nicht nur für mich, sondern auch für die Mannschaft, den ganzen Staff (...) ein extrem wichtiges Spiel war", so Kniat.