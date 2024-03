So unterlag Bielefeld in Mannheim am Freitag (15.03.2024) mit 0:1 (0:1). Den goldenen Treffer für den SV Waldhof besorgte Samuel Abifade (32. Minute). Die Arminen, die sich an diesem Tag vergeblich abmühten, ließen Mannheim damit auf zwei Zähler heranrücken. Bielefeld hat 33 Punkte auf dem Konto, die Mannheimer belegen als 17. den ersten Abstiegsplatz.