Essen gegen Bielefeld - Duell der Stunde in Liga drei

Gerade einmal vier Spieltage ist es her, da stand Absteiger Arminia Bilefeld auf einem Abstiegsrang in der 3. Liga. Nun könnte der DSC mit einem Sieg im Spiel gegen Rot-Weiss Essen am Samstag (04.11.2023) plötzlich in die Spitzengruppe springen und nach Punkten zum Gegner aufschließen. Der WDR überträgt die Partie live im TV und Stream.