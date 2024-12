Polizei spricht von mindestens sechs Verletzten

Die Osnabrücker Polizei teilte am Montag mit, dass es bereits kurz vor Abpfiff " nach wechselseitigen Provokationen zwischen Heim- und Gästefans zu körperlichen Auseinandersetzungen " gekommen sei. Nachdem zwei Gästefäns aus dem Innenraum heraus das Fluchttor geöffnet hatten, seien 30 bis 50 Personen in Richtung eines Osnabrücker Blocks gestürmt. Zudem seien zwei Raketen aus dem Gästeblock abgeschossen worden und auf dem Spielfeld gelandet. Polizei und Ordnungsdienst hätten die Gästefans anschließend zurück in den Block drängen können.