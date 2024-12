Das Spiel in Osnabrück ist deshalb auch unabhängig von der "Koschinat-Situation" brisant. Denn auch der VfL läuft seinen Ansprüchen aktuell hinterher und steht fünf Punkte hinter RWE auf dem letzten Tabellenplatz.

Und - Achtung - ausgerechnet jetzt haben auch die Niedersachen einen neuen Trainer präsentiert. Marco Antwerpen hat am Donnerstag das Team übernommen und folgt damit auf den erfolglosen Pit Reimer, der wiederum erst im September von Koschinat übernommen hatte.

Koschinat "tappt im Dunkeln"

So viel kann der neue RWE-Trainer seinem Team in der Vorbereitung auf das Spiel deshalb gar nicht verraten. "Ich tappe auch ein wenig im Dunkeln, wie Osnabrück in der Formation und taktischen Ausrichtung auftritt, dadurch, dass ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht und der ganze Staff ausgewechselt wurde." Die Spieler kennt Koschinat dagegen gut, die Informationen will er aber eher dosiert weitergeben. "Da geht es darum, jetzt nicht zu übertreiben, sondern ganz entscheidende Dinge zu den Einzelspielern weiterzugeben" , sagte er am Freitag.