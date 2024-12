RWE hatte am Sonntag klar mit 0:3 zu Hause an der Hafener Straße gegen 1860 München verloren und ist mit 16 Punkten aus 17 Spielen Drittletzter der 3. Liga. Essen wartet seit vier Ligaspielen auf einen Sieg. Am nächsten Spieltag (Sonntag, 16.30 Uhr) kommt es zum Kellerduell mit dem Tabellenletzten VfL Osnabrück.

Video starten, abbrechen mit Escape Essen kommt gegen 1860 München unter die Räder Sport. . 06:06 Min. . Verfügbar bis 08.12.2025. WDR.

Quelle: red