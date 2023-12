Viktoria Köln wartet nun seit vier Partien auf einen Sieg und rutscht auf Platz 14.. Ulm rückt indes vor auf den dritten Platz.

Doppelpacker Scienza überrumpelt Viktoria Köln

Die Partie begann rasant, allerdings war Köln dabei eher in der Zuschauerrolle. Denn die Viktoria war noch dabei, sich zu sortieren, als das anfangs zielstrebigere Ulm sich über starkes Ein-Kontakt-Spiel nach vorne kombinierte. Dennis Chessas Heber über die Kölner Abwehrkette nahm Scienza dann mit und schob souverän ein.

Und es ging direkt weiter. Denn der SSV drängte mit viel Selbstvertrauen weiter nach vorne ins Angriffsdrittel und setzte Köln arg zu. Die Viktoria bekam einen Freistoß der Ulmer nicht konsequent geklärt, am Ende der Szene landete ein ansehnlicher Schlenzer von Scienza im Winkel - 0:2 aus Kölner Sicht.

Ein wenig angestachelt vom schlechten Start in die Partie meldete sich dann auch Köln mal spielerisch an. Die Viktoria bekam von Ulm den Ball größtenteils überlassen. Der SSV lauerte. Die beste Viktoria-Chance in Hälfte eins vergab nach starkem Dribbling und Schuss von Luca Marseiler Donny Bogicevic. Sein Nachschuss aus kurzer Distanz und spitzem Winkel zog vorbei (15.).

Viktoria nach Beckers Anschlusstor am Drücker

Mehr Glück hatte Köln nach dem Wiederanpfiff. Mit viel Dampf ging es mal nach vorne, David Philipp setzte nach einem starken Dribbling seinen Abschluss an den Pfosten, Becker stand goldrichtig und staubte ab.

Danach hatte die Viktoria weitere gute Chancen, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. So ging Beckers Kopfball nach scharfer Flanke von Patrick Koronkiewicz (54.) am Tor vorbei. Und einen satten Volleyschuss von Christoph Greger parierte Ulm-Torwart Christian Ortag (57.).

Aber dann fing sich Ulm wieder und gestaltete die Partie wieder ausgeglichen. So musste sich Viktoria-Keeper Ben Voll mit einer Weltklasse-Parade auszeichnen, Scienza durfte nach schnellem Kurzpassspiel auf einmal frei vor Voll schießen (58.). Später besorgte aber Joker Röser nach einem leichtfertigen Kölner Ballverlust das dritte Tor des SSV und damit den Endstand.

Viktoria Köln bei Jahn Regensburg gefordert

Am 18. Spieltag muss Viktoria Köln auf fremdem Platz antreten. Die Rechtsrheinischen sind dann zu Gast beim SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr).

