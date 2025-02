In der ersten Phase des Spiels waren die Hausherren das aktivere Team. Die Münchener Löwen setzten kaum offensive Akzente und waren zu sehr in der Defensive beschäftigt. Allerdings erspielten sich auch die Kölner kaum gefährliche Situationen vor dem Tor von 1860-Torwart Marco Hiller.

El Malas feine Einzelleistung

Dann fing Kölns Said El Mala einen Einwurf der Münchener am eigenen Strafraum ab. Nach einem Doppelpass mit Donny Bogićević startete der Mittelfeldmann in der eigenen Hälfte, ließ sich nicht abschütteln, um dann aus 16 Metern zentraler Position unbedrängt zum 1:0 für die Viktoria einzunetzen (29.).

Das Tor wirkte wie ein Weckruf für die Münchener. Plötzlich klappte es mit dem Offensivspiel besser, so dass 1860 auch zu Chancen kam. Das Spiel war nun ausgeglichen, doch Tore fielen bis zur Pause keine mehr.

Nach der Pause mehr Tempo im Spiel

Nach dem Pausentee bemühten sich die Gäste, an die bessere Schlussphase der ersten Hälfte anzuknüpfen. Chancen blieben jedoch aus. Viktoria lauerte geduldig auf Konter. Insgesamt war aber nun mehr Tempo im Spiel.

El Mala (59.) auf Kölner Seite und Guttau für die Löwen (61.) hatten die ersten richtig guten Gelegenheiten nach dem Wechsel, doch sowohl Münchens Max Reinthaler als auch Viktorias Tobias Eisenhuth verhinderten mit guten Defensivaktionen weitere Tore.

Hobsch und Wolfram drehen die Partie

Dann stand Löwen-Stürmer Patrick Hobsch zweimal im Mittelpunkt. Zunächst vergab er nach einer Hereingabe von rechts eine gute Kopfballchance, als er den Ball zu zentral platzierte (66.). Doch sieben Minuten später visierte er nach einer Hereingabe von rechts das von Dudu gehütete Kölner Tor besser an und traf aus sieben Metern per Kopf zum 1:1.

Und die Münchener drehten kurz darauf die Partie. Ein Freistoß des zehn Minuten zuvor eingewechselten Maximilian Wolfram aus 22 Metern halblinker Position flog Tor-des-Monats-verdächtig in das rechte obere Eck der Viktoria zur Gästeführung (75.), nach der es lange nicht ausgesehehn hatte, inzwischen aber verdient war.

Gelb-rot für Malek El Mala sechs Minuten nach Einwechslung

Die Gäste agierten nun selbstbewusster, während die Viktoria sich durch den Doppelschlag geschockt zeigte. Es gelang nicht mehr viel. Bezeichnend dann der Platzverweis für Malek El Mala.

Der war nach 81 Minuten für seinen Bruder Said eingewechselt worden. Nach einer gelben Karte in der 85. Minute sah der Stürmer nur zwei Minuten später nach einem weiteren Foul die gelb-rote Karte.

Greger-Kopfball an die Latte

Nun in Unterzahl hatten die Kölner dennoch eine Chance zum Ausgleich. Einen Freistoß von links nahm Kapitän Christoph Greger mit dem Kopf, doch der Ball klatschte nur an die Latte (90.+2).

Nun nach Rostock

Für die Viktoria steht als nächstes ein Auswärtsspiel auf dem Plan. Anpfiff für die Partie bei Hansa Rostock ist am Sonntag (09.02.25) um 13.30 Uhr.