Viktoria Köln baut gegen Mannheim Siegesserie aus

Cueto verstärkt Viktoria ab sofort

Kurz vor der Partie verkündete Köln einen weiteren Neuzugang: Linksaußen Lucas Cueto kehrt zur Viktoria zurück. Der 28-Jährige und gebürtige Kölner spielte bereits 2020 eine Saison für den Klub.

In der Startelf stand Cueto nicht, trotzdem nahm Trainer Olaf Janßen nach dem 3:2-Sieg in Dresden zwei Änderungen vor: Tobias Eisenhuth und Niklas May starteten für den in Dresden herausragenden Said El Mala (Pferdekuss) und Robin Velasco.