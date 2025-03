VfL Bochum: Zumindest die Hoffnung auf eine Sensation lebt

Vorn einem Duell auf Augenhöhe - auch wenn beide Klubs eine langjährige Fan-Freundschaft eint - kann keine Rede sein. Der Tabellen-16. aus Bochum hat gerade einmal 17 Punkte auf dem Konto und kämpft mit allem was er mit seinen bescheidenen fußballerischen Mitteln zur Verfügung hat, ums blanke Überleben in der Bundesliga.

"Wenn wir nach Bayern München fahren wissen wir welche Rolle wir haben. Ich werde hier jetzt nicht den Schlaumeier geben und sagen: Wir werden da gewinnen" , sagte Hecking.

Video starten, abbrechen mit Escape Heckings Bochumer müssen in München "sehr viel leiden" Sport. . 00:25 Min. . Verfügbar bis 07.03.2026. WDR.

Bayern vor neuen Rekorden

Die Bayern dagegen rasen nicht nur unaufhaltsam auf den Meistertitel zu, sondern können auf diesem Weg dahin auch noch Rekorde brechen. Nur ein Beispiel: In den letzten zehn Bundesliga-Heimspielen gelangen dem Team von Trainer Vincent Kompany immer mindestens drei Treffer.

Gegen den VfL kann der Vereinsrekord eingestellt werden: Elf Heimspiele in Folge mit mindestens drei Treffern gab es nur einmal, 1993 saisonübergreifend unter Trainer Erich Ribbeck.

Und die jüngsten Ergebnisse in München dürften den Bochumern auch nicht helfen, wenn es um mögliche Aspekte geht, die für den VfL sprechen könnten. Bei zuletzt sechs Begegnungen gab es sechs Pleiten und 26 Gegentore. Bochum fing sich immer mindestens drei Treffer, zwei Mal gab es sogar ein 0:7.

Wittek: "Nicht mit voller Hose antreten"

Ohnehin ist dem Ruhrgebietsteam in der laufenden Spielzeit erst ein Heimsieg - am grünen Tisch - gegen Union Berlin gelungen. Dennoch, trotz all dieser für die Bochumer geradezu niederschmetternden Fakten: "Wichtig wird sein, dass wir mit Selbstvertrauen anreisen und die Partie nicht schon vorher abschenken. Mit voller Hose geht es auf jeden Fall schief" , sagte VfL-Verteidiger Maximilian Wittek.

"Wenn wir eklig sind, weiß ich nicht, wie viel Lust Bayern darauf hat, denn sie haben am Dienstag das Rückspiel in Leverkusen vor der Brust, auch wenn sie das Hinspiel klar gewonnen haben. Denn in der Bundesliga haben sie einen ordentlichen Puffer."

Zeit für neue Sensation

Ein ganz kleiner Funken Hoffnung glimmt also doch bei den Spielern und Verantwortlichen des VfL. Und immerhin: Einmal haben die Bochumer die Sensation schon geschafft - aber das ist bereits 33,5 Jahre her.

Am 28. August 1991 siegte Bochum mit Trainer Holger Osieck vor 20.000 Zuschauern im Olympiastadion mit 2:0. Aber: Der deutsche Rekordmeister hat gegen den VfL Bochum nur dieses eine von insgesamt 37 Bundesliga-Heimspielen verloren (28 Siege, 8 Unentschieden).

Damit wird es vielleicht so langsam Zeit für die Bochumer, ein neues Stück Bundesliga-Geschichte zu schreiben.