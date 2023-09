Bei den Gästen feierte Trainer Engin Vural sein Debüt. Der bisherige Jugendtrainer der Zebras hatte nach dem Sturz des MSV an das Tabellenende am vergagenen Spieltag den Job als Übungsleiter der Profis von Torsten Ziegner übernommen. Ziegner war nach dem 2:3 gegen den SC Verl freigestellt worden.

Vural nahm vier Änderungen vor: Baran Mogultay, Marvin Senger, Chinedu Ekene und Rolf Feltscher rutschten in die Startelf. In der Anfangsphase der Partie begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe mit dem Zug auf das gegnerische Tor. Der Beginn war aber gekennzeichnet durch viele hektische Aktionen und Ungenauigkeiten, so dass Chancen zunächst Mangelware blieben.

Köther vergibt Riesenchance

Das änderte sich in der 23. Minute mit einer Riesenchance für den MSV. Chinedu Ekene setzte sich auf der rechten Seite energisch durch. Sein scharfes Zuspiel in die Mitte landete bei Tim Köther, der es schaffte, den Ball aus zwei Metern über den Kasten der Viktoria zu jagen. Das musste die Gästeführung sein.

Auch die nächste Gelegenheit hatte Duisburg, doch Viktorias Torwart Kevin Rauhut konnte einen Distanzschutz aus 22 Metern parieren (34.). Es blieb bei der kampfbetonten, unruhigen Partie ohne große Höhepunkte. So blieb es zur Pause beim torlosen Remis.

Jander verzieht nur knapp, Marseiler trifft

In der zweiten Hälfte waren fünf Minuten gespielt, da dribbelte sich Caspar Jander durch den halben Kölner Strafraum. Sein Schuss aus dreizehn Metern zentraler Position landete nur knapp neben dem rechten Torpfosten.

Und das rächte sich. Ein langer Ball von Kölns Jeremias Lorch landete bei Luca Marseiler, der sich im Zweikampf gegen Joshua Bitter durchsetzte. Marseilers Kopfball aus knapp vierzehn Metern segelte über den zu stürmisch herausgeeilten MSV-Keeper Vincent Müller im Tor der Gäste. Damit nutzte die Janßen-Elf ihre erste echte Torchance zum 1:0 (52.).

Henning macht den Deckel drauf

Nun war die Viktoria tonangebend, hatte mehr Ballbesitz und ließ den Ball gut laufen. Die Gäste mühten sich weiter, doch das Gegentor hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Die Entscheidung fiel dann in der 87. Minute, als Henning nach einer feinen Vorarbeit von Seok-Ju Hong von links im Strafraum in der unteren linken Ecke des Duisburger Tores einnetzte.

Duisburg bleibt damit siegloser Tabellenletzter, während die Viktoria auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen bleibt.

Erneut ein NRW-Derby für den MSV, Viktoria in Sandhausen

Für den MSV Duisburg steht am Samstag gleich das nächste NRW-Derby auf dem Programm. Gegner auf eigenem Platz ist dann Aufsteiger Preußen Münster (14 Uhr). Viktoria Köln tritt zeitgleich beim Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen an.